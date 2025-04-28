Количество договоров ОСАГО для мотоциклистов выросло

Количество заключенных договоров ОСАГО на мототехнику в марте выросла. Как считают в Российском союзе автостраховщиков, все дело в раннем наступлении тепла, росте продаж мототехники, а также в изменении формулы расчета автогражданки для мотоциклистов.

© Российская Газета

"По данным АИС страхования за март 2025 года заключено 56 тысяч договоров ОСАГО, в которых в качестве транспортного средства фигурирует мототехника против 44,5 тысяч в марте 2024 года. Рост в 1,3 раза", - сообщили в РСА.

Предположительно, это может быть обусловлено ранним началом сезона в связи с благоприятными погодными условиями, а также новостями о нововведениях в формуле расчета для мотоциклистов с 17 апреля. А именно применению коэффициента мощности и изменения коэффициента возраст - стаж, пояснили в РСА.

Теперь в расчете стоимости ОСАГО для мотоциклов учитывается мощность двигателя, как это действует в отношении легковых автомобилей. Однако скидок для владельцев мотоциклов малой мощности не предусмотрено. Минимальный коэффициент 1 получают мотоциклы с двигателем до 50 лошадиных сил, а максимальный - 1,66 - действует для мотоциклов мощнее 90 лошадиных сил.

Снизить цену полиса может другой коэффициент, учитывающий возраст и стаж мотоциклиста. Так, максимальный коэффициент 2,27 установлен для водителей до 21 года с нулевым стажем. А мотоциклист старше 59 лет со стажем более 14 лет получит значительную скидку на полис - коэффициент для него составляет 0,76.