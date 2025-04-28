Перечислены самые популярные автомобили в РФ

Компания "СберАвто" провела исследование и выяснила, какие автомобили в первом квартале текущего года пользовались наибольшим спросом среди отечественных водителей.

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Согласно результатам исследования, опубликованных "Известиями", лидерами модельного рейтинга стали Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio.

Отмечается, что 93% всех продаж пришлись на подержанные легковые автомобили, а 7% - на новые. Средняя стоимость машин с пробегом составила 1 миллион рублей, а новых - 1,6 миллиона рублей.

В топ-10 популярных моделей также вошли Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Chevrolet Cruze и Opel Astra.

В сегменте онлайн-продаж наиболее востребованными оказались машины стоимостью до 1 миллиона рублей - на них пришлось около половины (46%) всех сделок.

В 8% случаев россияне покупали машины стоимостью от 2 до 3 млн рублей - в этой категории наибольшим спросом пользовались Toyota Camry, Chery Tiggo 8 Pro и Mazda CX-5.

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