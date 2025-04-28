В рамках выставки "ЭлектроТранс 2025" АвтоВАЗ представил концептуальную версию Lada Aura, оснащённую электрической силовой установкой.

Lada e-Aura получила синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 240 Нм. Аналогичный установлен на электрический Lada e-Largus.

Разгон с места до 100 км/ч занимает 8 секунд, максимальная скорость составляет 150 км/ч. Для сравнения, эти же показатели у обычной "Ауры" составляют 12,5 секунды и 175 км/ч соответственно.

Снаряжённая масса, к слову, отличается несильно: бензиновая "Аура" весит 1400 кг, а электрическая модификация - 1450 кг.

Как удалось выяснить "РГ", тяговая батарея - импортозамещённая, разработана компанией "Системы автономной энергии", входящей в группу "Итэлма". Ёмкость составляет 56 кВт·ч. Расчётный запас хода - 350 км.

Судя по списку опций, e-Aura сделана на базе максимальной версии исполнения: отделка салона из высококачественных материалов и натуральной кожи, подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок, мультимедиа с сервисами Яндекс и навигацией, система объёмного звучания, полностью светодиодная оптика, фронтальные и боковые подушки безопасности, система курсовой устойчивости, система мониторинга слепых зон.

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Заявлено, что настройки подвески и шумоизоляция адаптированы для максимального комфорта пассажиров.