Tesla начала тестировать беспилотное такси

Tesla открыла возможность тестирования Robotaxi — беспилотного сервиса такси, который глава компании Илон Маск обещал запустить уже этим летом. Пока, правда, проверить работоспособность машин могут только сотрудники Tesla в техасском Остине и в районе залива Сан-Франциско.

Для заказа Robotaxi сотрудники используют приложение. Как и при вызове Uber, по прибытии автомобиля они получают уведомление. В салоне их ожидает водитель: хотя автомобиль передвигается самостоятельно, пока нужен человек, чтобы следить за безопасностью.

© Tesla / CarBuzz

© Tesla / CarBuzz

Сзади для пассажиров оборудован дополнительный экран, на котором они подтверждают свое имя, адрес пункта назначения и видят предполагаемое время поездки.

Ранее Маск пообещал запустить платное роботакси уже в июне 2025 года. А к концу следующего, по его словам, беспилотные автомобили должны «значительно изменить финансовое положение компании». Такое заявление миллиардера обнадежило инвесторов, пишет Reuters, несмотря на «привычку» Tesla затягивать с выполнением обещаний.

Пока же дела у Tesla идут не очень хорошо: чистая прибыль компании по итогам первого квартала 2025 года составила 409 миллионов долларов — на 71 процент меньше, чем за тот же период 2024 года. Объясняют это как экономическими причинами, так и изменением имиджа Маска, активно поддерживающего Дональда Трампа.