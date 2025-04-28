В российском регионе ввели вознаграждение за сигналы о пьяной езде

За информацию о водителях, севших за руль в состоянии опьянения, будут платить по пять тысяч рублей. Соответствующие изменения внесли в закон "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Воронежской области" на 55-м заседании регионального парламента.

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- Документ разработан в целях стимулирования граждан к информированию органов внутренних дел о правонарушениях, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, и обеспечения безопасности других участников дорожного движения, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Законом предусмотрено денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей за информирование полиции о факте управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Порядок выплаты будет разработан профильными министерствами и ведомствами.

Для Воронежской области дорожно-транспортные происшествия с трагическими последствиями, случившиеся по вине нетрезвых и отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей, являются одним из самых острых вопросов общественной безопасности. В 2024 году было зарегистрировано 290 таких ДТП, что на 8,6 процента больше, чем годом ранее. В этих авариях погибло 88 человек (рост - на 35 процентов). На дорогах региона было задержано более 5,5 тысячи водителей с признаками опьянения, в том числе 659 повторно.

Такие правонарушения часто остаются не выявленными. Разработчики законопроекта надеются, что своевременное выявление и пресечение фактов "пьяного вождения" поможет избежать серьезных последствий.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Анализ практики других регионов России показал, что стимулирование граждан к сообщению в ГИБДД о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, является одним из эффективных инструментов своевременного выявления и пресечения противоправных действий.