Leapmotor поделится платформой с премиальной маркой Hongqi

Китайская компания Leapmotor, поддержку которой оказывает концерн Stellantis, подписала меморандум о взаимопонимании (МОВ) по стратегическому сотрудничеству с корпорацией FAW, владеющей премиальной маркой Hongqi. Как сообщает Reuters, в рамках этого партнерства Leapmotor поделится своей электрической платформой LEAP с новыми моделями Hongqi.

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CarNewsChina пишет, что первый электромобиль Hongqi на «тележке» Leapmotor, известный пока под кодовым обозначением G117, будет готов ко второй половине 2026 года. Портал предполагает, что он будет базироваться на архитектуре LEAP 3.5, которая лежит в основе запущенного недавно кроссовера Leapmotor B10. Такая кооперация, предполагают журналисты, позволит Hongqi выпустить более доступную модель, чем те, которые марка продает сейчас.

Упомянутый Leapmotor B10 поступил в продажу в Китае в марте этого года и стал первым автомобилем, который при цене до 130 тысяч юаней оснащен автопилотом с лидаром и поддерживает сразу две языковые модели. У новинки интегрированная в силовую структуру батарея, продвинутая система терморегуляции, автопилот на чипе Qualcomm Snapdragon 8650 и 25 электронных ассистентов, а доводкой шасси кроссовера занимались специалисты Maserati.

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В движение Leapmotor B10 приводит единственный электромотор, установленный на задней оси, который выдает 180 либо 218 лошадиных сил в зависимости от модификации. Батареи тоже две на выбор — на 56,2 или 67,1 киловатт-часа. Запас хода без подзарядки достигает 600 километров, а быстрая зарядка c 20 до 80 процентов занимает всего 19 минут.

В Китае цены на модель начинаются от 109 800 юаней, а самая дорогая версия обходится в 139 800 юаней. До конца 2025 года Leapmotor B10 выйдет и на европейский рынок, собирать новинку планируется на заводе Stellantis в Германии или Словакии.