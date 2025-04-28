Samsung указала на проблему с производством электромобилей в США

Южнокорейский производитель аккумуляторов Samsung SDI предупредил, что американские пошлины могут привести к увеличению стоимости производства батарей для электромобилей на территории США. Компания объяснила это тем, что значительная часть материалов и компонентов, необходимых для производства, импортируется в страну. Об этом сообщает Reuters.

Исполнительный вице-президент компании Ким Юн Тэ отметил, что, несмотря на локализацию производства аккумуляторов в Соединенных Штатах, зависимость от импортных составляющих неизбежно повлияет на конечную стоимость продукции.

По словам представителя Samsung SDI, электромобили, выпускаемые клиентами компании в Мексике и Канаде для американского рынка, также потенциально могут попасть под действие пошлин. Это, в свою очередь, несет риск повышения цен на готовые автомобили и, как следствие, возможного снижения потребительского спроса. В компании не уточнили, возьмет ли Samsung SDI на себя эти издержки или переложит их на потребителей.

В Samsung SDI рассматривают тарифную политику как дополнительную нагрузку на свою операционную деятельность. Компания намерена продолжать внимательно отслеживать развитие ситуации с тарифами и сотрудничать с клиентами для минимизации потенциальных негативных последствий.

Samsung SDI является крупным поставщиком аккумуляторов для таких автопроизводителей, как BMW, Rivian и General Motors. Компания управляет производственными мощностями в США, Южной Корее, Венгрии и Китае.

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