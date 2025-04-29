Nissan вывел на китайский рынок дешевый бизнес-седан

Nissan N7 — первая попытка японской компании сделать специальную модель для китайского рынка, прежде Nissan предлагал здесь только локальные версии глобальных моделей. Практически всю техническую начинку для Nissan N7 поставляет китайская компания Dongfeng.

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Переживающая системный кризис и терпящая убытки компания Nissan продолжает сдавать позиции на китайском рынке: по итогам первого квартала она реализовал здесь 106 061 автомобиль, что на 28,1% меньше продаж в январе-марте 2024 года (данные CAAM). Локализованные глобальные модели больше не привлекают китайского потребителя, так как морально устарели, поэтому сейчас Nissan пытается с помощью своего китайского партнёра — компании Dongfeng — разрабатывать новые модели специально для китайцев в надежде на то, что китайцы их примут и полюбят. Первые такой специализированный продукт поступил в продажу 27 апреля — это электрический седан Nissan N7.

Внешность Nissan N7 давно не секрет, она была рассекречена ещё в ноябре прошлого года. Дизайн у Nissan N7 типично китайский, без эмблем Nissan этот седан совершенно не идентифицируется как Nissan, что, возможно, даже хорошо, потому что теперь все так делают. Платформу для Nissan N7 предоставила компания Dongfeng, подвеска здесь пружинная, передняя — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная.

Габаритная длина Nissan N7 — 4930 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1484-1487 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 2915 мм. Штатные колёса — 17- либо 19-дюймовые. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,208. Двери имеют безрамочные стёкла. Объём багажника у базовой версии — 504 л, у всех остальных версий — 484 л.

Единственный электромотор у Nissan N7 расположен спереди и вращает передние колёса, его максимальная отдача в зависимости от модификации составляет 160 кВт (218 л.с.) и 305 Нм либо 200 кВт (272 л.с.) и 305 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 8,5 и 6,9 с соответственно, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 160 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 58 либо 73 кВт·ч, минимальный запас хода на одной зарядке — 510 км по циклу CLTC, максимальный — 635 км. Снаряженная масса — от 1837 до 1949 кг.

Салон Nissan N7 тоже оформлен в типично китайском стиле, то есть без ярких черт и с минимумом физических клавиш. Приборный экран — 10,25-дюймовый, мультимедийный — 15,6-дюймовый с 2,5К-разрешением и собственной операционной системой Nissan OS. В стандартное оснащение входят шесть подушек безопасности, климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха, панорамная стеклянная крыша с защитой от ультрафиолета и аудиосистема с шестью динамиками (у богаты версий — до 14 динамиков). За доплату предлагаются 5,8-литровый бортовой холодильник и тепловой насос для системы микроклимата (позволяет снизить расход электроэнергии).

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Стоит Nissan N7 от 119 900 юаней (1,35 млн рублей в переводе по текущему курсу) до 149 900 юаней (1,69 млн рублей) без учёта опций. Минимальная цена седана, оснащённого мощным чипом Qualcomm Snapdragon 8295P и полным набором электронных ассистентов водителя, куда входит в том числе автопилот второго уровня, составляет 139 900 юаней (1,58 млн рублей). Китайский рынок встретил Nissan N7 неплохо: за первый час продаж на него поступило более 10 000 заказов.