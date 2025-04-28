Пикап Chevrolet S10 обзавелся юбилейной спецверсией

Появление особенного варианта грузовика приурочено к празднованию столетия американской марки на автомобильном рынке Бразилии.

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Бренд Chevrolet появился в Бразилии 100 лет назад, этот юбилей в компании решили отметить с помощью выпуска спецверсии одной из своих моделей – среднеразмерного пикапа Chevrolet S10. Напомним, производство Chevrolet S10 стартовало в 1981-м, а актуальный грузовик дебютировал ещё в 2012 году. Под этим названием в странах Южной Америки продают Chevrolet Colorado (адресован Штатам). S10 пережил рестайлинг в 2017-м, а также в прошлом году, при этом «донор» Colorado ещё в 2022-м сменил генерацию.

Теперь марка рассказала о спецверсии Chevrolet S10 100 Years, которую решено выпустить лимитированным тиражом – он будет насчитывать всего сотню экземпляров. Все грузовики предназначены только для бразильского рынка. Особенное исполнение отличается от «обычной» версии за счёт косметических изменений во внешности, а также пересмотренной подвески.

Так, среднеразмерный пикап, приуроченный к 100-летию марки в Бразилии, снабдили чёрной накладкой с названием бренда на капоте, иным передним бампером, на котором имеются дополнительные элементы освещения. Боковины перекладины в грузовом отсеке окрашены в цвет кузова, который, кстати, выполнен в эксклюзивном белом оттенке Dunas White. Его оттенили за счёт дополнительных чёрных вставок и наклеек с изображением горных вершин.

Стоит отметить, что в основе спецверсии Chevrolet S10 100 Years лежит богатая комплектация Z71, так что в оснащение «юбилейного» пикапа входят: 8-дюймовый виртуальный щиток приборов, 11-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, а также набор водительских помощников (ADAS). Особенное исполнение отличается за счёт другой обивки сидений с красной прострочкой и такого же цвета акценты на передней панели.

Подвеску Chevrolet S10 доработала компания Ironman: лимитированный пикап с прибавкой 100 Years к названию получил новые пружины и амортизаторы спереди, другие рессоры сзади; дорожный просвет у грузовика подрос на 30 мм. Кроме того, этот вариант снабдили 18-дюймовыми колёсными дисками, которые обуты во внедорожные шины.

Мотор остался прежним, под капотом у этого пикапа после прошлогоднего обновления располагается модернизированная версия четырёхцилиндрового турбодизеля Duramax объёмом 2,8 литра. Напомним, этот двигатель работает тише и потребляет меньше топлива, его отдача подросла на 7 «лошадок» до 207 л.с., а максимальный крутящий момент – на 10 Нм до 510 Нм. На смену 6АКП пришёл восьмиступенчатый автомат. Разгон с места до «сотни» у такого грузовика занимает 9,4 секунды (на 0,7 секунды меньше, чем у дореформенной версии).

Цена спецверсии Chevrolet S10 100 Years в Бразилии составляет 325 690 реалов, что эквивалентно примерно 4,73 млн рублей по текущему курсу. Стоит отметить, что в дальнейшем спецверсии появятся и у других моделей Chevrolet на этом рынке – хэтчбека Onix и кроссовера Tracker.