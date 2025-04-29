Таксисты подтверждают: самые надёжные модели Kia

Снятый с производства любимец российских таксистов не просто ворвался в рейтинг, а обосновался на довольно высокой строчке. Это красноречиво говорит об уровне надёжности и не может не радовать российских потребителей. Что касается выбора двигателя, то американские журналисты рекомендуют отмести 2,4-литровый атмосферник и наддувный «один и шесть», а остановиться на «турбочетвёрке» объёмом 2,0 литра. С ней езда не превратится в спортивную волнующую, но под педалью газа всегда будет оптимальный запас тяги.