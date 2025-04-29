Таксисты подтверждают: самые надёжные модели Kia

Quto.ru
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Kia Stinger (2020 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 74
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Kia Stinger (2020 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 74 
© Quto.ru
Благородную попытку корейцев бросить перчатку стильным немецким машинам с купеобразной внешностью сложно однозначно назвать удачной. Stinger безусловно эффектен, но в имиджевых вопросах проигрывает Audi A7 Sportback, Mercedes-Benz CLS и BMW 6 Series Gran Coupe. Зато боезапасом он не обделён — есть как 2,0-литровая «турбочетвёрка», так и V6 объёмом 3,3 литра с двумя турбокомпрессорами. И вдобавок весьма надёжен.
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Благородную попытку корейцев бросить перчатку стильным немецким машинам с купеобразной внешностью сложно однозначно назвать удачной. Stinger безусловно эффектен, но в имиджевых вопросах проигрывает Audi A7 Sportback, Mercedes-Benz CLS и BMW 6 Series Gran Coupe. Зато боезапасом он не обделён — есть как 2,0-литровая «турбочетвёрка», так и V6 объёмом 3,3 литра с двумя турбокомпрессорами. И вдобавок весьма надёжен. 
© Quto.ru
Kia Carnival (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 75
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Kia Carnival (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 75 
© Quto.ru
Большой минивэн, пришедший на смену однообъёмнику Sedona, — весьма интересный выбор. С точки зрения практичности он не разочарует: салон на восьмерых, мощный, хотя и прожорливый двигатель V6 объёмом 3,5 литра (американская спецификация) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, хороший ездовой комфорт. Надёжность тоже на высоте — в списке J.D. Power автомобиль лишь немногим уступает Toyota Sienna (77 баллов) и Honda Odyssey (81 балл).
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Большой минивэн, пришедший на смену однообъёмнику Sedona, — весьма интересный выбор. С точки зрения практичности он не разочарует: салон на восьмерых, мощный, хотя и прожорливый двигатель V6 объёмом 3,5 литра (американская спецификация) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, хороший ездовой комфорт. Надёжность тоже на высоте — в списке J.D. Power автомобиль лишь немногим уступает Toyota Sienna (77 баллов) и Honda Odyssey (81 балл). 
© Quto.ru

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Kia Sedona (2021 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 79
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Kia Sedona (2021 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 79 
© Quto.ru
Полноразмерный MPV прошлого поколения определённо не стоит игнорировать. Особенно к покупке рекомендуется модель последнего года выпуска как наиболее свежая. Салон производит впечатление немного устаревшего, но он очень вместительный и удобный, со сдвижными сиденьями второго ряда. Двигатель V6 объёмом 3,3 литра обеспечивает достаточный запас тяги для семейного транспорта. Отметим, что в России Sedona этой итерации продаётся как Carnival и оснащена 2,2-литровым турбодизелем.
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Полноразмерный MPV прошлого поколения определённо не стоит игнорировать. Особенно к покупке рекомендуется модель последнего года выпуска как наиболее свежая. Салон производит впечатление немного устаревшего, но он очень вместительный и удобный, со сдвижными сиденьями второго ряда. Двигатель V6 объёмом 3,3 литра обеспечивает достаточный запас тяги для семейного транспорта. Отметим, что в России Sedona этой итерации продаётся как Carnival и оснащена 2,2-литровым турбодизелем. 
© Quto.ru
Kia Sorento (2023 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 81
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Kia Sorento (2023 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 81 
© Quto.ru
Отечественным поклонникам марки наверняка будет приятно узнать о высокой оценке неплохо известного у нас среднеразмерного кроссовера. А вот новость, к которой можно отнестись двояко: в Штатах предлагается 2,5-литровый бензиновый двигатель не только в атмосферном, но и наддувном исполнении (285 л.с.). Последнее в России большая редкость. Такой Sorento весьма бодро едет, но будет относиться к самой «дорогой» налоговой категории.
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Отечественным поклонникам марки наверняка будет приятно узнать о высокой оценке неплохо известного у нас среднеразмерного кроссовера. А вот новость, к которой можно отнестись двояко: в Штатах предлагается 2,5-литровый бензиновый двигатель не только в атмосферном, но и наддувном исполнении (285 л.с.). Последнее в России большая редкость. Такой Sorento весьма бодро едет, но будет относиться к самой «дорогой» налоговой категории. 
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Kia Seltos (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 82
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Kia Seltos (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 82 
© Quto.ru

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Маленький кроссовер не пытается сразить окружающих дизайном. Он просто симпатичный, хорошо оснащённый и предлагается сбалансированный набор потребительских качеств. Прежде всего, вместительный салон и 1,6-литровую «турбочетвёрку» мощностью 177 л.с. Атмосферник объёмом 2,0 литра американские эксперты рекомендуют обходить стороной, поскольку он слабоват и не особенно экономичный. Принципиально важно и то, что доступный автомобиль готов козырнуть впечатляющим рейтингом надёжности.
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Маленький кроссовер не пытается сразить окружающих дизайном. Он просто симпатичный, хорошо оснащённый и предлагается сбалансированный набор потребительских качеств. Прежде всего, вместительный салон и 1,6-литровую «турбочетвёрку» мощностью 177 л.с. Атмосферник объёмом 2,0 литра американские эксперты рекомендуют обходить стороной, поскольку он слабоват и не особенно экономичный. Принципиально важно и то, что доступный автомобиль готов козырнуть впечатляющим рейтингом надёжности. 
© Quto.ru
Kia Sportage (2023 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 83
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Kia Sportage (2023 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 83 
© Quto.ru
Современный «Спортейдж» выезжает на беспроблемности, обладает вызывающим и запоминающимся дизайном, довольно просторным салоном и вспомогательными системами безопасности. Но небольшой (а для кого-то и серьёзный) недостаток всё-таки присутствует — в американской спецификации паркетник представлен лишь с безнаддувным 190-сильным «два и пять», которому явно не помешает «допинг» в виде турбокомпрессора.
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Современный «Спортейдж» выезжает на беспроблемности, обладает вызывающим и запоминающимся дизайном, довольно просторным салоном и вспомогательными системами безопасности. Но небольшой (а для кого-то и серьёзный) недостаток всё-таки присутствует — в американской спецификации паркетник представлен лишь с безнаддувным 190-сильным «два и пять», которому явно не помешает «допинг» в виде турбокомпрессора. 
© Quto.ru
Kia Optima (2020 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 85
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Kia Optima (2020 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 85 
© Quto.ru
Снятый с производства любимец российских таксистов не просто ворвался в рейтинг, а обосновался на довольно высокой строчке. Это красноречиво говорит об уровне надёжности и не может не радовать российских потребителей. Что касается выбора двигателя, то американские журналисты рекомендуют отмести 2,4-литровый атмосферник и наддувный «один и шесть», а остановиться на «турбочетвёрке» объёмом 2,0 литра. С ней езда не превратится в спортивную волнующую, но под педалью газа всегда будет оптимальный запас тяги.
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Снятый с производства любимец российских таксистов не просто ворвался в рейтинг, а обосновался на довольно высокой строчке. Это красноречиво говорит об уровне надёжности и не может не радовать российских потребителей. Что касается выбора двигателя, то американские журналисты рекомендуют отмести 2,4-литровый атмосферник и наддувный «один и шесть», а остановиться на «турбочетвёрке» объёмом 2,0 литра. С ней езда не превратится в спортивную волнующую, но под педалью газа всегда будет оптимальный запас тяги. 
© Quto.ru

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Kia Rio (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 86
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Kia Rio (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 86 
© Quto.ru
В России Kia Rio и её собрат Hyundai Solaris давно стали синонимом надёжного, простого, практичного и массового автомобиля. Они верой и правдой служат в такси и обычным семьям. А вот в Штатах картина обратная — там Kia недооценена. Для полного счастья ей не хватает систем активной безопасности, как у некоторых конкурентов. Например, функции предупреждения о сходе с полосы движения или адаптивного круиз-контроля.
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В России Kia Rio и её собрат Hyundai Solaris давно стали синонимом надёжного, простого, практичного и массового автомобиля. Они верой и правдой служат в такси и обычным семьям. А вот в Штатах картина обратная — там Kia недооценена. Для полного счастья ей не хватает систем активной безопасности, как у некоторых конкурентов. Например, функции предупреждения о сходе с полосы движения или адаптивного круиз-контроля. 
© Quto.ru
Kia Forte (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 87
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Kia Forte (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 87 
© Quto.ru
Седан, который у нас известен под именем Cerato укладывает на обе лопатки Honda Civic и Toyota Corolla в рейтингах J.D. Power. И чуть уступает Nissan Sentra и Mini Clubman. Американцы рекомендуют избегать модификацию с двухлитровым атмосферником, мол, «не едет». Другое дело — Forte с 1,6-литровой «турбочетвёркой». Среди преимуществ называют просторный салон и акустический комфорт.
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Седан, который у нас известен под именем Cerato укладывает на обе лопатки Honda Civic и Toyota Corolla в рейтингах J.D. Power. И чуть уступает Nissan Sentra и Mini Clubman. Американцы рекомендуют избегать модификацию с двухлитровым атмосферником, мол, «не едет». Другое дело — Forte с 1,6-литровой «турбочетвёркой». Среди преимуществ называют просторный салон и акустический комфорт. 
© Quto.ru
Kia Soul (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 87
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Kia Soul (2022 г.в.) Рейтинг качества и надёжности J.D. Power: 87 
© Quto.ru

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Компактный веселый хэтчбек обосновался на самой вершине хит-парада. Что тут сказать… Перед нами яркий пример многоцелевого автомобиля, способного радовать водителя своей внешностью и манерами. Правда, для последнего рекомендуется остановиться на наддувном 204-сильном двигателе объёмом 1,6 литра.
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Компактный веселый хэтчбек обосновался на самой вершине хит-парада. Что тут сказать… Перед нами яркий пример многоцелевого автомобиля, способного радовать водителя своей внешностью и манерами. Правда, для последнего рекомендуется остановиться на наддувном 204-сильном двигателе объёмом 1,6 литра. 
© Quto.ru

Во времена, когда покупка новой машины превращается в «неподъёмное занятие», приобретение хорошего б/у обретает, так сказать, особенно глубокий смысл. Разумный вариант — обратить внимание на хорошо изученную продукцию Kia и не забывать правило «чем автомобиль проще, тем меньше с ним хлопот». Впрочем, среди надёжных машин корейского бренда хватает и навороченных. О тех и других — в рейтинге Kia 2020–2024 годов выпуска на основе данных американского аналитического агентства J.D. Power.

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