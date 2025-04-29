Таксисты подтверждают: самые надёжные модели Kia
Во времена, когда покупка новой машины превращается в «неподъёмное занятие», приобретение хорошего б/у обретает, так сказать, особенно глубокий смысл. Разумный вариант — обратить внимание на хорошо изученную продукцию Kia и не забывать правило «чем автомобиль проще, тем меньше с ним хлопот». Впрочем, среди надёжных машин корейского бренда хватает и навороченных. О тех и других — в рейтинге Kia 2020–2024 годов выпуска на основе данных американского аналитического агентства J.D. Power.