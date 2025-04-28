Названы автомобили, которые можно купить с большим дисконтом

Введение новых тарифов утилизационного сбора и рост ключевой ставки негативно сказались на авторынке - реализации в первом квартале текущего года упали на 25,3%. В марте снижение достигло 45,5%.

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По мнению эксперта "За рулем" Юрия Тимкина, один из очевидных способов оживления продаж - значительное снижение цен на машины. Сейчас практически каждый автодилер готов предоставить индивидуальное дисконтное предложение, которое порой достигает 500 тысяч рублей и даже больше. Иногда производители и сами снижают цены, чтобы быстрее распродать складские запасы. Однако стоит учитывать, что такие акции носят временный характер.

Четверку самых доступных иномарок к покупке, по мнению специалиста, возглавила собираемая на "Автоторе" Kaiyi E5. В настоящее время базовая версия седана в комплектации Standard с механической коробкой передач оценивается в 1 350 000 рублей. Это на 765 тысяч рублей дешевле первоначальной стоимости. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, мощность которого составляет 147 лошадиных сил.

На второй строчке оказался BAIC U5 Plus, который также собираются в Калининграде. По габаритам он сопоставим с моделью E5, однако двигатель у него менее мощный - 1,5 литра на 105 лошадиных сил. Базовая версия Luxury с механической коробкой передач после очередного пересмотра прайс-листов оценена в 1 395 000 рублей.

Третье место занял электромобиль Evolute i-Pro, собираемый в Липецке. Он стал доступен по цене в 1 499 000 рублей благодаря прямой скидке от производителя и государственной субсидии в размере 35%. При этом РРЦ машины составляет 2 млн 499 тысяч рублей. Несмотря на скромную комплектацию, седан может похвастаться неплохим запасом хода - 433 км.

Как сэкономить на ОСАГО

Замыкает четвертую строчку рейтинга кроссовер Bestune T77. Его начальная комплектация стоит 1 924 000 рублей, что почти на миллион рублей дешевле изначальной цены. Однако стоит учитывать, что данное предложение распространяется на машины 2023 года, а прошлогодние версии на 100 тысяч рублей дороже.

Ранее "РГ" рассказала о том, что что будет с авторынком после решения не менять ключевую ставку.