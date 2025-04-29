Беспилотное движение может стать обыденным в РФ через пять лет

Сегодня развитие технологий в России достигло очень высокого уровня, поэтому беспилотное движение может стать обыденным уже через пять лет, рассказал в рамках марафона "Знание. Первые" министр транспорта Роман Старовойт.

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"Я абсолютно убежден - очень быстро пролетит время. Я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение станет для нас обыденным. Сегодня у нас настолько развиты технологии, причем беспилотного движения, не только в воздухе, но и на земле", - отметил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что уже в настоящее время в интересах запуска беспилотного транспорта меняются, в частности, правила дорожного движения.

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Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают технологии для беспилотных аэротакси, а в начале апреля на Центральной кольцевой дороге в Московской области было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей.