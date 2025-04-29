Раннюю "девятку" выставили на продажу в РФ

"Российской газете" в ходе изучения сайтов автомобильных объявлений удалось обнаружить в продаже очень интересный экземпляр - ВАЗ 2109 1989 года выпуска с пробегом в 20 000 км.

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По заверению владельца, машина полностью обслужена и готова занять место в коллекции у ценителей марки. Кузов "Лады" окрашен серо-голубой эмалью и выглядит весьма достойно.

Интерьер выполнен в светлых тонах и имеет все отличительные черты, присущие хэтчбекам первых годов выпуска - иной щиток приборов и низкая панель приборов.

Под капотом расположен карбюраторный мотор объемом 1,3 литра мощностью 64 лошадиные силы, который агрегатируется пятиступенчатой КПП. Привод - передний.

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Продавец просит за свою "капсулу времени" 490 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ на продажу выставили "Волгу" с маленьким пробегом.