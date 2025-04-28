«АвтоВАЗ» заявил о планах резко увеличить поставки за рубеж

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» собирается в текущем году резко увеличить поставки за рубеж. Об этом президент компании Максим Соколов заявил в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», передает РИА Новости.

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По его словам, в числе главных экспортных направлений — Иран, Казахстан, Вьетнам. Глава «АвтоВАЗа» надеется, что удастся превысить планку в 30 тысяч автомобилей по всем странам, что означает рост на 43 процента.

В 2024 году компания увеличила экспорт в четыре раза, до 21 тысячи единиц. На прошлой неделе «АвтоВАЗ» открыл первый дилерский центр в Объединенных Арабских Эмиратах. Предполагается, что до конца года с его помощью удастся продать несколько десятков автомобилей.

Ранее Соколов рассказал о провале продаж автомобилей Lada в России. Он выразил надежду, что к концу апреля удастся дотянуть показатель до 30 тысяч машин, но и это будет в полтора раза хуже, чем годом ранее. В марте наблюдалась аналогичная ситуация. По мнению главы АвтоВАЗа, государству необходимо серьезно увеличить поддержку спроса на отечественные автомобили, а также ввести новые ограничения на китайские модели.