В России продают "капсулу времени" Nissan Patrol 2007 года

В Москве на продажу выставили внедорожник Nissan Patrol 2007 года выпуска (Y61) с пробегом 20 тысяч километров. Автомобиль в состоянии нового и смело может претендовать на то, чтобы пополнить частную или музейную коллекцию.

© Российская Газета

Известно, что "Патрол" был куплен у столичного дилера и, по словам владельца, "очень правильно хранился". Также заявлено, что в автомобиле нет ни единого ржавого болта.

Nissan Patrol имеет мощную раму, зависимые подвески с балками мостов, систему полного привода с двуступенчатой раздаткой.

Внедорожник оснащён бензиновым мотором объёмом 4,8 литра мощностью 245 л.с. и автоматической трансмиссией.

Цена внедорожной "капсулы времени" - 6,7 млн рублей. Новых "Патролов" в продаже на классифайдах и специализированных сайтах найти не удалось.