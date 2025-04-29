Уникальный Porsche стоимостью более $ 1 млн выставлен на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s выставлен единственный в мире Porsche 959 Speedster — уникальная модификация 959-й модели, которая ранее принадлежала призёру «24 часов Ле-Мана» Юргену Лессигу и продавалась за сумму в $ 1,2 млн.

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Выставленный на торги Porsche 959 был выпущен в ноябре 1987 года, через несколько месяцев после того, как его будущий владелец Юрген Лессиг занял второе место в «24 часах Ле-Мана» на прототипе Porsche. 959-я модель была выпущена для омологации гоночной машины Группы B.

Дорожный вариант оснащался 2,8-литровым рядным шестицилиндровым твин-турбо двигателем мощностью 331 кВт (450 л. с.) и развивал 317 км/ч. В 1987-м Porsche 959 Deluxe в тестах журнала Road & Track достиг 319 км/ч, став самым быстрым на тот момент серийным автомобилем в истории.

В 1988-м Лессиг попал в ДТП за рулём этого Porsche и затем продал автомобиль Карл-Хайнцу Фойстелу, у которого была своя мастерская. Фойстел переделал кузов автомобиля, сделав первый и единственный в мире спидстер Porsche 959.

Эта машина выставлялась на международном автосалоне во Франкфурте и на автомобильной выставке в Эссене, где её можно было приобрести за $ 1,2 млн. В итоге в 1990 году Porsche 959 Speedster приобрёл немецкий коллекционер.

На аукционе RM Sotheby’s за автомобиль хотят выручить € 1,1-1,5 млн. Торги пройдут 22 мая в Милане.

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Отметим, что аукционный рекорд дорожной Porsche 959 составляет более $ 3 млн — такую сумму за автомобиль заплатили на торгах Broad Arrow в марте 2024 года.