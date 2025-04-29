Китайский спорткар Small Sports Car SC01 выходит на рынок

Small Sports Car — самая странная из известных нам китайских компаний, у которой даже нет собственного сайта. В минувшую субботу её основатель Фэн Сяотун объявил на своей страничке в социальной сети Weibo о старте продаж дебютной модели — электрокупе SC01, производить его будет завод компании JMEV в Наньчане.

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Фэн Сяотун — это довольно известный в Китае видеоблогер и специалист по тюнингу автомобилей, который решил стать автопроизводителем и создал компанию Small Sports Car (SSC). Премьера дебютной модели SSC — электрического спорткара SC-01 — состоялась в сентябре 2022 года, но его подготовка к производству сильно затянулась, за что Фэн Сяотун публично извинялся перед своими поклонниками и потенциальными клиентами.

26 апреля этого года SC01 (теперь так, без дефиса) официально поступил в продажу, но никакого торжественного мероприятия по этом поводу не было — возможно, SSC просто не может его себе позволить, хотя китайские СМИ утверждают, что одним из ранних инвесторов SSC была компания Xiaomi. SC01 доступен для заказа в единственной фиксированной комплектации по цене 229 800 юаней (2,61 млн рублей в переводе по текущему курсу).

У Small Sports Car нет лицензии автопроизводителя — в Китае получить её довольно сложно, поэтому Фэн Сяотун договорился с компанией Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle об использовании её лицензии для выпуска своего спорткара. Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle — это созданное в 2019 году совместное предприятие китайской Jiangling Motors Corporation Group и французской Renault Group, в Китае оно работает под торговой маркой JMEV и выпускает недорогие электромобили. Электроседан JMEV Yi известен в России как Амберавто А5. Эмблема JMEV стилизована под ромбик Renault — её получил в том числе спорткар SC01, официальное рыночное наименование которого — JMEV 01, при этом на официальном сайте JMEV такой модели нет.

Снаружи SC01/JMEV 01 напоминает Лянчу Стратос, итальянскую раллийную легенду 1970-х. В основе кузова китайского спорткара лежит стальной трубчатый каркас, наружные панели выполнены из лёгкого композита. Технические характеристики в очередной раз уточнены. Габаритная длина — 4106 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1170 мм, колёсная база — 2503 мм. Подвеска — пружинная, типа пуш-род, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Диаметр вентилируемых тормозных дисков — 360 мм, спереди установлены 6-поршневые суппорты, сзади — 4-поршневые. Штатная размерность шин — 245/40 ZR 18.

Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на ось), каждый выдаёт до 160 кВт (217,5 л.с.), максимальная совокупная отдача — 320 кВт (435 л.с.) и 560 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Батарея ёмкостью 60 кВт·ч расположена вертикально за сиденьями водителя и единственного пассажира, её полного заряда должно хватить на 500 км пробега по циклу CLTC или 6-8 быстрых кругов по автодрому. Для отвода тепла от силовой установки используются вентиляторы, установленные в корме за фонарями, пар выходит через окружающие их решётки. Снаряженная масса спорткара — 1365 кг.

Салон у SC-01/JMEV 01 совершенно нетипичный для современного китайского электромобиля: здесь нет мультимедийного экрана и дорогих материалов отделки, все кнопки крупные и физические, часть из них размещена под потолком. Щиток приборов виртуальный, но графически стилизован под аналоговый. Режимы силовой установки выбираются кнопками на центральном тоннеле, над ними возвышается классический рычаг ручного тормоза.

Вряд ли SC-01/JMEV 01 будет пользоваться ажиотажным спросом в Китае — местный потребитель спорткары не жалует, но Фэн Сяотун рассчитывает продавать свою машину и на внешних рынках — например, в Японии, где лёгкие и сравнительно доступные спорткары вызывают живой интерес, да и Lancia Stratos для японских автолюбителей — не пустой звук.