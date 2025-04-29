Новейший кроссовер Mazda EZ-60 мгновенно стал хитом на рынке

Спустя двое суток после премьеры количество "слепых" заказов на электрический Mazda EZ-60 перевалило за десять тысяч.

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Дебют EZ-60 состоялся в рамках автосалона в Шанхае на прошлой неделе. Японский кроссовер делит платформу с Changan Shenlan S07. Габариты новинки составляют 4850 х 1935 х 1620 мм, колёсная база равна 2902 мм.

Автомобиль комплектуется гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя объёмом 1,5 литра, который выступает в роли генератора. В движение Mazda EZ-60 приводится 255-сильным электромотором на задней оси. Запас хода на одной зарядке - более 1300 км.

В дальнейшем ожидается появление чисто электрической модификации EZ-60.

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