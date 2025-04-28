Пьяный водитель-"бесправник"  попался полицейским в Кузбассе

В кузбасском городе нетрезвый мужчина ехал за рулем автомобиля, не имея прав. Он попался правоохранителям.

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В Белове 33-летний мужчина с признаками опьянения и без водительского удостоверения ездил на автомобиле ВАЗ-21093. Машину остановили полицейские. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Правоохранители попросили водителя пройти медосвидетельствование. Алкотестер подтвердил, что он пьян.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что автомобилист уже привлекался за аналогичное правонарушение.