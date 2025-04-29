Следующий рестайлинг даст хэтчбеку Volkswagen ID.3 новое «лицо»

Ожидается, что модель получит не только иное оформление экстерьера, но и изменения в интерьере, в частности, иное рулевое колесо и физические кнопки вместо сенсорных.

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Немецкая марка представила пятидверный полностью электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 в 2019 году, в продажу он поступил в 2020-м, а в 2023-м модель пережила первый рестайлинг. По данным Jato Dynamics, на европейском рынке хэтч по итогам 2024 года потерял 14% (всего было продано 54 531 шт.), однако в первом квартале текущего года ситуация заметно улучшилась: с января по март ID.3 разошелся тиражом 17 223 экземпляра, что на 104% больше, чем за первые три месяца 2024-го.

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на собственные источники, «осведомлённые о планах VW», cейчас производитель уже занимается разработкой ещё раз обновлённого Volkswagen ID.3. Ожидается, что следующий рестайлинг модель переживёт в 2026 году. По предварительным данным, автомобиль получит «более смелый дизайн передней части», а также иную отделку салона.

Отмечается, что сейчас концерн Volkswagen готовится к началу опытного производства «младшего брата» пятидверки – хэтчбека ID.2, а также его ближайшего родственника – Cupra Raval; выпуск новинок будет налажен на заводе Seat, расположенном в Мартореле (Испания). Предполагается, что второй рестайлинг позволит ID.3 не остаться в стороне на фоне расширения предложения.

В издании отметили, что Volkswagen ID.3 ждёт полный редизайн передней части, причём предполагается, что на новое оформление окажут заметное влияние концепты ID. 2all и ID. GTI. По словам руководителя отдела дизайна VW Андреаса Миндта, новые «электрички» бренда должны выглядеть «более привлекательно» по сравнению с актуальными моделями «зелёного» семейства.

Помимо «лица» изменения получат и другие элементы внешности. Так, крышу и пятую дверь Volkswagen ID.3 в ходе рестайлинга планируется окрасить в цвет кузова: предполагается, что это позволит «визуально снизить центр тяжести» и придаст хэтчбеку «более приземистый и спортивный вид».

В издании отметили, что обновлённый ID.3 разделит дизайн интерьера с серийной «двойкой». В частности, он может позаимствовать приборную панель с физическими кнопками и переключателями у ID.2 и при этом откажется от спорных сенсорных органов управления. Ещё пятидверке, вероятно, изменят дизайн рулевого колеса и используют более качественные материалы для отделки внутренней части дверей.

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Информации о том, как изменится техника Volkswagen ID.3 в ходе следующего рестайлинга, пока нет. Актуальный «обычный» хэтчбек оснащается 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси. Варианту ID.3 GTX положен электромотор мощностью либо 286, либо 326 л.с. (максимальный крутящий момент един – 545 Нм). Официальные подробности о посвежевшем хэтчбеке появятся позже. Ожидается, что грядущее обновление позволит модели продержаться до того, как его в 2028 году сменит электрический Golf.