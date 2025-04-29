В России растут продажи автотранспорта

Эксперты отмечают, что впервые в этом месяце рост показали все ключевые сегменты российского авторынка. По итогам 17-й недели продажи легковых машин составили 23 657 единиц, что на 6,5% больше, чем неделей ранее.

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На 15,7% увеличилась реализация лёгких коммерческих автомобилей — до 1 864 экземпляров, а грузовиков — до 1 092 штук, на 16,4%. Также выросли продажи автобусов — до 223 единиц, на 16,1%.

Аналитики отмечают, что при росте рынка общее количество реализованного автотранспорта не стало максимальным в текущем году. Наибольшие продажи на данный момент зафиксированы на 14-й неделе (с 31 марта по 6 апреля), когда было реализовано 27 805 единиц нового транспорта.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Ранее стало известно, что в России зафиксирован небольшой рост реализации в сегменте пикапов с пробегом. За отчётный период россияне купили 7 700 подержанных машин, что на 3% больше, чем годом ранее. При этом эксперты объясняют рост реализации исключительно за счёт продаж в январе этого года, когда на вторичном рынке пикапов было отмечено увеличение на 22%. В дальнейшем рынок сокращался — в феврале на 3%, в марте — на 5%.