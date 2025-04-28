В двух районах Башкирии закрыли движение транспорта из-за метели

Непогода стала причиной временного закрытия движения транспорта в Башкирии на трассе Уфа - Инзер - Белорецк, сообщило в Telegram-канале управление дорожного хозяйства республики.

"Из-за метели и ограничения видимости закрыто движение для всех видов транспорта по автодороге Уфа - Инзер - Белорецк в Архангельском и Белорецком районах", - говорится в сообщении.

По данным УМЧС по Башкирии, 29 апреля в республике прогнозируются порывы ветра до 26 м/с, гололед и заморозки.