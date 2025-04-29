С молотка пустят Nissan GT-R чемпиона "Формулы-1"

Британский спортсмен Дженсон Баттон участвовал в «Королевских гонках» с 2000 по 2017 годы. В 2009 году, выступая за команду Brawn, автогонщик выиграл знаменитые соревнования. В ходе аукциона Collecting cars за японский спорткар предлагают 34 тысячи фунтов стерлингов (около 3,7 миллиона рублей по текущему курсу).

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Nissan GT-R Дженсона Баттона отличается черно-красным салоном, выполненным из комбинации натуральной кожи и алькантары. В списке опций модели присутствуют 20-дюймовые колеса, мультимедиа с акустикой Bose, а также климат-контроль. Последнее сервисное обслуживание автомобилю провели на пробеге 19 тысяч километров.

© Collecting Cars

© Collecting Cars

© Collecting Cars

© Collecting Cars

© Collecting Cars

© Collecting Cars

© Collecting Cars

Под капотом полноприводного GT-R Black Edition находится 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 485 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает шестидиапазонный преселективный «робот». До «сотни» спорткар разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость модели составляет 310 километров в час.

Вместе с автомобилем покупатель получит чеки об оплате сервисных работ, а также письмо, подтверждающее владение машиной Дженсоном Баттоном.

В апреле прошлого года новое купе Mercedes-AMG GT представил Льюис Хэмилтон. Причем на тот момент уже было известно, что пилот станет участником команды Ferrari.