Летающий автомобиль Govy AirCar появится уже в этом году

Govy AirCar, рассчитанный на одного человека, состоит из летного модуля с двенадцатью винтами и соответствующим количеством моторов, а также дорожного шасси. Оба элемента могут функционировать как вместе, так и по отдельности. Заявленная дальность полета составляет 20 километров.

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Аппарат использует технологию eVTOL (вертикальный взлет и посадка). В Govy AirCar реализованы технологии искусственного интеллекта, способные распознавать небольшие объекты, такие как дроны, на расстоянии до 100 метров, а также двойная система обнаружения препятствий.

Кроме того, на выставке были представлены концепт GAC Earth с кузовом shooting brake и концептуальный пикап Pickup 01. Детали об этих моделях будут обнародованы позднее. В четвертом квартале текущего года компания планирует представить первый в Китае автомобиль с условно автономным управлением уровня L3 и первую серийную модель с высоким уровнем автономности L4. GAC также активно развивает сеть V2X (vehicle-to-everything) для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Представители GAC Group подчеркнули, что компания уделяет особое внимание трем ключевым направлениям в области искусственного интеллекта: вычислительным ресурсам, данным и алгоритмам. Компания создает вычислительный центр, способный обрабатывать пять миллионов сценариев вождения и более 40 миллионов километров данных автономного вождения уровня L4 для роботакси. Эти разработки в области ИИ применяются в системах помощи водителю, летающих автомобилях и гуманоидных роботах.

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Все эти разработки, включая человекоподобных роботов GoMate 3, интегрированы в концепцию X-Soul AI Panorama, которая охватывает четыре основных сценария: «небо», «человек», «дом» и «автомобиль». В этой экосистеме роботы становятся компаньонами, поездки – продолжением домашней жизни, а автомобили – «интеллектуальными мобильными домами», пояснили в компании.