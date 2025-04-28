Настоящий «Бэтмобиль» пустят с молотка за четверть миллиона долларов

На торги выставили лицензированный «Бэтмобиль» из фильма Тима Бертона 1989 года. По оценкам специалистов аукционного дома Mecum, за точную копию супергеройской машины можно будет выручить до 260 тысяч долларов (примерно 21,5 миллиона рублей по текущему курсу). Представленный двухместный автомобиль полностью отреставрирован и технически исправен.

© Motor.ru

«Бэтмобиль» для фильма про супергероя построила фирма Hollywood Productions. Эпатажный автомобиль получил официальную лицензию кинокомпании Warner Bros., однако в съемках участия так и не принял. В основе машины лежит удлиненное шасси Chevrolet Impala. В движение модель приводит восьмицилиндровый двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

После завершения съемок лицензированную копию «Бэтмобиля» выставили в парке развлечений в американском штате Нью-Джерси. Автомобиль недавно прошел полную реставрацию, в ходе которой специалисты восстановили до аутентичного состояния салон с двумя кожаными сиденьями, множеством приборов и переключателей.

В 2022 году на продажу выставляли «Бэтмобиль» из фильма Тима Бёртона, который принимал участие в съемках. Тогда за супергеройскую машину просили более 1 миллиона долларов.