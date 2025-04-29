АвтоВАЗ готов выпускать автомобили под новым брендом в Узбекистане

АвтоВАЗ прорабатывает возможность организации локального производства своих моделей на территории Узбекистана. Не исключено, что автомобили будут выпускать под новым локальным брендом, пишет ТАСС со ссылкой на президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова.

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Соколов сообщил, что для первого этапа реализации проекта по локализации сборки Lada в Узбекистане рассматривается семейство модели Largus.

"Мы рассматриваем для первого этапа более глубокую локализацию автомобилей Largus. Именно поэтому он здесь представлен на стенде Ростеха, нашего ключевого акционера. Но, в принципе, готовы и в формате SKD (крупноузловой метод - Прим.ред.), достаточно широкой линейки", - также сказал глава АвтоВАЗа.

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Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ планирует преодолеть в 2025 году планку экспорта в 30 тысяч автомобилей Lada.