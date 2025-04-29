Сотрудникам ВПК Британии запретили заряжать смартфоны в китайских авто

Британские производители оружия запретили сотрудникам заряжать смартфоны в китайских авто из опасений шпионажа, сообщает газета The Times.

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Компании военно-промышленного комплекса боятся, что через китайские машины на гаджеты может быть установлено вредоносное ПО. В ряде случаев правила безопасности запрещают подключать устройства к USB-разъемам.

«Нет сомнений, что китайская разведка очень активно работает», — заявил собеседник издания. Он уточнил, что на уровне Минобороны Великобритании проведена работа, продиктованная опасениями по поводу огромного количества технических элементов в китайских автомобилях. За ситуацией также наблюдают спецслужбы.

Отмечается, что некоторые компании запрещают сотрудникам парковать произведенные в КНР машины на корпоративных стоянках и обсуждать в них рабочие вопросы.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Франция в последние годы стала отказывать россиянам в визах из-за подозрений в шпионаже.