Tesla впервые опубликовала снимки завода по производству грузовиков

Tesla открыла завод по производству электрических грузовиков Semi в Неваде, поскольку компания намерена начать массовое производство электрофур в 2026 году. В соцсети Х Tesla показала фото завода, где будут выпускать электрогрузовики. Изначально производство должны были запустить в 2019 году, но в силу ряда технических сложностей старт производственных мощностей отложили.

© Ferra.ru

Строительство нового завода, примыкающего к Gigafactory в Неваде, уже завершено, и теперь Tesla работает над развёртыванием производственных линий. Изначально планировалось начать массовое производство к началу 2025 года, но Tesla перенесла его на конец года и рассчитывает выйти на проектную мощность в 2026 году.

© Tesla

Компания подтвердила, что ее производственная мощность составит 50 000 единиц.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

В ходе отдельного независимого исследования грузовик Tesla Semi успешно преодолел более 1700 км за один день во время испытаний в реальных условиях.