Дилеры оценили запас автомобилей на складах в России

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили РИА Новости, что запасов новых машин на складах в РФ хватит минимум на три месяца продаж.

Там отметили, что затоваривание осуществляется практически по всем брендам.

«С учетом падения продаж можно говорить о скоплении на складах порядка 400 тысяч автомобилей, то есть на несколько месяцев запас. Можно сказать, что на ближайшие три месяца точно», — сказали в ассоциации.

При этом директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов дал агентству более пессимистичный прогноз.

«На данный момент запас складов у дистрибьюторов и дилеров — 4–5 месяцев. Это по рынку в целом», — сказал Иванов.

4 апреля сообщалось, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за первый квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

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