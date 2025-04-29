BMW объявляет о планах выпуска новых водородных моделей

Как отмечает Юрген Гюльднер, руководитель направления водородных технологий, такая форма транспортировки будет востребована среди клиентов, которым батарейные электромобили неудобны из-за недостаточной инфраструктуры или особенностей эксплуатации. Водородные автомобили предлагают электрическую динамику и быстрое заправление, сопоставимое с бензиновыми машинками.

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В отличие от водородных двигателей внутреннего сгорания, BMW сосредотачивается на топливных элементах, которые обладают более высокой эффективностью. Параллельно компания изучает возможность применения водорода в производственных процессах, рассматривая его как замену природному газу.

Несмотря на существующие проблемы с водородной инфраструктурой, BMW рассматривает эту технологию как перспективную альтернативу и часть своей долгосрочной стратегии, ориентируясь на экологически чистые решения.

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