Апрельские продажи на авторынке РФ рухнули на 30%

В первую неделю реализовали 24,4 тысячи авто (-36%), во вторую продажи упали до 19,4 тысячи (-33%), в третью – 22,2 тысячи (-26%) и 23,7% в четвертую (-29%), отметили эксперты «Автостата».

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По словам специалистов, за апрель всего продадут около 100 тысяч авто, что в 1,5 раза ниже допандемийного уровня. Снижение ключевой ставки станет важным стимулом для восстановления рынка. Производители пытаются компенсировать цены субсидированными программами, сообщает 74.ru.

Аналитики добавили, что на динамику рынка влияют курс валют, геополитические факторы и господдержка. Сильный рубль компенсирует рост цен. Эксперт Ирина Франк отметила, что высокая ставка вынуждает участников рынка предоставлять скидки, расширять программы trade-in. Сергей Целиков добавил, что некоторые участники рынка прогнозируют падение авторынка до 35%.

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