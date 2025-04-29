В Новосибирске продают Buick Riviera 1966 года выпуска

runews24.ru

Он наездил всего 44 тысячи км. Объем двигателя составляет 7,5 литра. При таких параметрах транспортное средство выдает мощность 370 лошадиных сил. Как отмечает продавец, автомобиль не попадал в ДТП. При этом он находился в частной коллекции.

В Новосибирске продают Buick Riviera 1966 года выпуска
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После долгого простоя необходимо провести техническое обслуживание. Из документов грузовая таможенная декларация и аукционники. ПТС отсутствует.

Модель Riviеra принято считать жемчужиной семейства. Riviera выпускалась с кузовом купе и стояла у истоков класса personal luxury coupe.

Напомним, что в России апрельские продажи авто рухнули на 30%. Мир увидит первый летающий автомобиль уже в этом году. 

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