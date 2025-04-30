Volvo резко сократит расходы и количество рабочих мест

Компания страдает от слабого спроса на фоне роста торговой напряженности. В связи с этим шведы собираются урезать расходы на 18 миллиардов крон (1,87 миллиарда долларов), пишет Bloomberg. Это неизбежно приведет к сокращению рабочих мест. Кроме того, Volvo пересмотрела финансовые прогнозы на следующий год: перспективы омрачают, в частности, пошлины Трампа, усложняющие торговлю с США.

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Сейчас Volvo занята реструктуризацией бизнеса, которую запустил новый генеральный директор — 74-летний Хакан Самуэльссон. Его план призван стабилизировать компанию после долгого периода плохих продаж на фоне спада спроса на электрокары.

Самуэльссон собирается сделать приоритетным бизнес Volvo в США и расширить производство на заводе в Южной Каролине, чтобы обойти пошлины. В американскую линейку может быть добавлен «обычный (вероятно, с традиционным ДВС) или гибридный автомобиль». Пока же значительная доля машин поступает в США из Европы.

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Вторым важнейшим рынком будет Китай: в Азии Volvo скоро представит свой первый подключаемый гибрид с расширителем запаса хода. В его основу может лечь кроссовер 08 марки Lynk & Co, тоже входящей в холдинг Geely. Он построен на шведской платформе CMA, оснащается 593-сильной установкой и тяговой батарей CATL емкостью 40 киловатт-часов. Комбинированный запас хода — 1200 километров по китайскому циклу CLTC.

Во вторник акции Volvo упали на 11 процентов. Общее снижение с начала года составило около 31 процента.