Hyundai раскрыла имя и дату релиза нового кроссовера

В конце марта "РГ" публиковала первые фото новой модели от совместного-предприятия Hyundai-Beijing. Ожидалось, что её покажут в рамках проходящего в Шанхае автосалоне, однако дату релиза сдвинули на май.

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СП Hyundai-Beijing опубликовало несколько новых фотографий кроссовера, который получил название Elexio. На них автомобиль полностью в камуфляже, снимки, судя по всему, сделаны во время прохождения климатических тестов.

На данный момент известно, что новый Hyundai Elexio является чисто электрическим кроссовером с зарядным портом на правом переднем крыле.

Hyundai Elexio является первой моделью, выпущенной в рамках стратегии "Новое совместное предприятие 2.0", согласно которой Hyundai-Beijing будет выводить на рынок КНР две-три новинки на новых источниках энергии - электрокары и гибриды. В компании планируют охватить все сегменты: от седанов A-класса до минивэнов.

Ранее "РГ" рассказывала о водородном кроссовере Hyundai Nexo второго поколения.