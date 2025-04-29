У кроссовера GAC GS3 появилась новая версия

У кроссовера GAC GS3, который продают и в России, появилась новая версия с другим дизайном
Концерн GAC вывел на домашний рынок новое исполнение компактного паркетника GS3. От прочих комплектаций эта версия отличилась оформлением передней части.
До России эффектный кроссовер GAC GS3 актуального, второго поколения добрался в середине прошлого года (предшественник у нас не был представлен). А вот в Китае эта пятидверка длиной 4,4 метра стартовала в 2023-м. Там, напомним, модель продают под брендом Trumpchi. На домашнем рынке очереди за паркетником не выстраиваются, но и провальным его не назовешь – в этом году он продемонстрировал значительный «плюс». Согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по март 2025-го, в КНР реализовано 18 047 экземпляров Trumpchi GS3, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Так вот теперь концерн GAC решил встряхнуть спрос на родине за счет появления новой версии. Отметим, это не рестайлинг, а дополнение.
Новое исполнение GS3 отличилось оформлением передней части. Такому кроссоверу досталась другая радиаторная решетка – с горизонтальными «штрихами» вместо вертикальных плашек. Горизонтальные полоски появились и в нижней решетке. Вот, собственно, и все обновки. При этом с китайского рынка убрали «оспортивленную» версию R-Style, хотя в других странах, включая Россию, эта модификация еще присутствует.
Как и прежде, в КНР самый дешевый Trumpchi GS3 имеет 17-дюймовые колеса, обычные ручки дверей, тканевую обивку, аналоговую приборку, мультимедиа с экраном диагональю 10,25 дюйма, пару подушек безопасности и круиз-контроль. Богатые версии – это 18-дюймовые диски, панорамный люк, кожаный салон, виртуальная приборка (7 дюймов), мультимедиа с тачскрином на 12,3 дюйма, подогрев передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, боковые подушки и шторки безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой.
Технику менять не стали. GAC Trumpchi GS3 предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5, которая выдает 177 л.с. и 270 Нм (в РФ – 170 л.с. и 250 Нм). Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.
В Китае паркетник сейчас стоит 85 800 – 108 800 юаней, что эквивалентно примерно 960 000 – 1 218 000 рублей по текущему курсу. В России GAC GS3 без учета акций обойдется в 2 449 000 – 2 849 000 рублей. Производитель пока не сообщил, появится ли версия с новой решеткой за пределами КНР.