Cклады дилеров по-прежнему переполнены новыми авто

Глава агентства "Автостат" Сергей Целиков дал свою оценку дилерским стокам: склады дилеров по-прежнему переполнены.

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Ситуация по сравнению с началом года не поменялась кардинально, и своих покупателей ждут около полумиллиона автомобилей.

"Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась. Тысяч 300-350 - это китайские бренды", - написал Целиков в своем Telegram-канале. И 150-200 тысяч - остальные.

Однако есть и положительные сдвиги. Так, эксперт заявил, что из стоков уходят авто 2023-2024 годов выпуска, и появляются "свежие" - машины текущего года выпуска.

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