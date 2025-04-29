Haval H3 прошел сертификацию в РФ

Хотя официальное начало производства Haval H3 на заводе Haval вблизи Тулы было подтверждено еще осенью прошлого года, сертификация локализованной версии автомобиля завершилась только 27 апреля 2025 года.

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Сборка модели Haval H3 происходит на той же производственной линии, что и популярный кроссовер Jolion, причем ежедневный объём выпуска составляет около 120 кузовов.

Напомним, что Haval H3 впервые появился на российском рынке в мае 2024 года, став стартом новой «внедорожной» линейки Haval с приставкой Pro. Автомобиль построен на той же платформе, что и паркетники Jolion и Dargo, а его размеры сопоставимы с премиальным внедорожником Tank 300: длина составляет 4520 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1745 мм, а колесная база – 2170 мм.

Напомним, что Ford выпустил предупреждение для владельцев внедорожников Bronco.

Укажем, что апрельские продажи на авторынке РФ рухнули на 30% из-за высоких ставок и цен.