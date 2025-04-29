Haval H3 прошел сертификацию в РФ

Локализованный в РФ кроссовер Haval H3 прошёл сертификацию
Хотя официальное начало производства Haval H3 на заводе Haval вблизи Тулы было подтверждено еще осенью прошлого года, сертификация локализованной версии автомобиля завершилась только 27 апреля 2025 года.
Сборка модели Haval H3 происходит на той же производственной линии, что и популярный кроссовер Jolion, причем ежедневный объём выпуска составляет около 120 кузовов.
Напомним, что Haval H3 впервые появился на российском рынке в мае 2024 года, став стартом новой «внедорожной» линейки Haval с приставкой Pro. Автомобиль построен на той же платформе, что и паркетники Jolion и Dargo, а его размеры сопоставимы с премиальным внедорожником Tank 300: длина составляет 4520 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1745 мм, а колесная база – 2170 мм.
Напомним, что Ford выпустил предупреждение для владельцев внедорожников Bronco.
Укажем, что апрельские продажи на авторынке РФ рухнули на 30% из-за высоких ставок и цен.