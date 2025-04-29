Российских водителей ждут важные изменения

Российских водителей ждут важные нововведения. Подробности выяснило издание Autonews.ru. В частности, на участках скоростных магистралей М-4 «Дон» и М-11 «Нева» снимаются ограничения скорости, которые были введены на зимний период для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн.

В определенных местах теперь можно снова передвигаться со скоростью до 110–130 км/ч. Например, на участке 296–322 км объездной дороги вокруг Ефремова на М-4 «Дон» — до 110 км/ч. На участке 706–803 км той же трассы также действует ограничение скорости до 110 км/ч. На участке М-11 «Нева» от 59 км в Подмосковье до Санкт-Петербурга — до 130 км/ч. На участке 518–544 км М-4, который проходит в обход Новой Усмани и Рогачевки, также разрешено двигаться со скоростью до 130 км/ч.

Кроме того, с 1 мая 2025 года в России будет изменен порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь сбор будет рассчитываться следующим образом: базовая ставка плюс 50% от разницы между средней рыночной ценой автомобиля и фактическими затратами покупателя. Для подтверждения расходов необходимо предоставить договоры, инвойсы и другие документы. В противном случае сбор может составить до 60% от стоимости автомобиля.

«Изменения коснутся и новых, и подержанных авто. Исключение — частные лица, которые ввозят машины с двигателем до 3 л для личного пользования: для них сохранится льготный сбор (3400 или 5200 руб. — в зависимости от возраста автомобиля)», — говорится в материале.

Также авторы отметили, что с 7 апреля краткосрочные полисы ОСАГО действуют ровно 24 часа с момента оформления, а не до конца календарного дня.