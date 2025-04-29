Продажи автомобилей Zotye рухнули на 99%

В 2024 году китайский автобренд Zotye Auto продал 14 автомобилей, что на 98,74% меньше, чем в 2023 году, когда дилеры реализовали 1,1 тыс. машин. Об этом сообщает ithome.com.

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Отмечается, что за весь прошлый год компания не выпустила ни одного нового автомобиля. Выручка за год составила менее 5,6 млрд юаней, в то время как убыток превысил отметку в 10 млрд юаней.

С 2020 года производство легковых автомобилей Zotye находилось в состоянии заморозки, а первые шаги к его восстановлению были приняты в 2023 году. Однако добиться массовых продаж автомобилей бренду не удалось.

До этого известный производитель спортивных автомобильных кресел, компания Recaro, заявила о банкротстве.

Заявление о банкротстве было подано в окружной суд немецкого Эсслингена 29 июля 2024 года. Эта новость стала неожиданной как для работников Recaro, так и для профсоюза IG Metall.

Если Recaro станет банкротом, у производителей спорткаров могут возникнуть проблемы, так как на рынке нет достойного поставщика спортивных кресел.

Ранее поставщики Mercedes, Stellantis, Volkswagen оказались под угрозой закрытия.