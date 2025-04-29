Citroen C5 Aircross получил самый большой экран в истории Stellantis

Эта модель продается (и даже производится) в России из комплектующих, поставляемых из Китая. В Европе же C5 Aircross перешагнул в новое поколение: кроссовер преобразился снаружи и внутри, обзавелся полностью электрической версией, а также гибридной модификацией. Особенно в Citroen гордятся новым мультимедийным дисплеем Waterfall, который называют самым большим в истории концерна Stellantis, — его диагональ составляет 13 дюймов.

© Motor.ru

В основу «второго» C5 Aircross легла платформа STLA Medium — та же, на которой построены Peugeot 3008 и 5008, Opel Grandland и DS8. С переходом в новое поколение кроссовер заметно прибавил в габаритах: длина выросла на 15 сантиметров, до 4,65 метра, а колесная база — на шесть сантиметров, до 2,78 метра. За счет этого появилось дополнительное пространство в салоне, преимущественно в области ног пассажиров на втором ряду, а объем багажника увеличился до 651 литра.

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

Кузов теперь выглядит скульптурнее и аэродинамичнее, доступны 20-дюймовые диски, а дорожный просвет составляет 200 миллиметров. От прошлогоднего концепта серийный C5 Aircross унаследовал выступающие задние фонари, выполненные в виде тонких полос, расположенных в два яруса, а вот дверные ручки у него стандартные.

Упомянутый 13-дюймовый экран в салоне имеет вертикальную ориентацию, под ним размещен блок физических кнопок. За рулем находится 10-дюймовая цифровая панель приборов, дополненная проекционным дисплеем. Для фирменных передних сидений Citroen Advance Comfort заявлены электрорегулировки, подогрев, вентиляция и массаж, у заднего же дивана есть откидывающиеся спинки и подогрев.

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Гибридная линейка представлена базовой версией Hybrid 145 с 1,2-литровой «турботройкой», которой помогает 12-сильный электромотор, интегрированный в шестиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. На ступень выше расположился вариант C5 Aircross Plug-in Hybrid 195 с 1,6-литровой «турбочетверкой» и электродвигателем, которые суммарно выдают 195 сил. На чистом электричестве такой гибрид проезжает 85 километров.

Электрический e-C5 Aircross предложен в двух модификациях. Первая — с 210-сильным электромотором и батареей на 73 киловатт-часа, обеспечивающей до 520 километров хода без подзарядки. Вторая — с электродвигателем мощностью 230 сил, 97-киловаттной батареей и запасом хода в 679 километров.

Выпускать Citroen C5 Aircross нового поколения будут во Франции. Старт европейских продаж намечен на вторую половину 2025 года. Цены пока не объявлены.