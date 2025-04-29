Частным лицам станет проще продать автомобиль

На «Авито Авто» появилась возможность подать объявление о продаже автомобиля только с указанием госномера, не указывая VIN-код, сообщает пресс-служба платформы.

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Новый функционал платформы автоматически определит технические характеристики автомобиля по госномеру.

После добавления госномера пользователю останется только указать пробег, добавить фотографии и указать цену (в этом поможет «Авито Оценка», которая благодаря алгоритмам ИИ, сравнит машину с другими моделями и проанализирует информацию о реальных сделках).

Сейчас новый функционал уже добавили в мобильной версии сервиса, а в скором времени она появится и в веб-версии.

Как отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Андрей Ковалев, сервис стремятся сделать максимально удобным для продавцов и покупателей.

«Мы понимаем, что госномер запомнить гораздо проще, чем длинный набор символов VIN, и такое обновление поможет нашим пользователям экономить время и избегать ошибок при создании объявлений», — сказал он.

В «Авито Авто» добавили, что система может дополнительно запросить VIN-код, если информации по госномеру автомобиля окажется недостаточно.