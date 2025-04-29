Жители «Патриков» просят запретить самокаты и мопеды

Жители района Патриарших прудов начали сбор подписей под обращением к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой полностью запретить самокаты и мопеды в этой части города, а также мотоциклы — с 21:00 до 8:00.

По их словам, ночами из-за постоянного рёва моторов мототранспорта и сильного шума мопедов невозможно спать, а днём в районе самокаты перекрывают тротуары и входы в подъезды жилых домов, магазины, аптеки и рестораны.

«Вы прекрасно знаете раскаченную и раскрученную популярность нашего района, привлекающего ежечасно десятки тысяч пешеходов и нескончаемый поток автомобилей. В этих условиях перемещение на СИМ является опасным как для прохожих, так и самих водителей. Травмоопасность находится на высоченном уровне», — пишут в обращении неравнодушные горожане.

Страх быть сбитыми на узких тротуарах центра города, неприспособленных к оживлённому движению, побудил обратиться к градоначальнику.