Жители «Патриков» просят запретить самокаты и мопеды

Жители «Патриков» просят мэра Москвы запретить самокаты и мопеды
Жители района Патриарших прудов начали сбор подписей под обращением к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой полностью запретить самокаты и мопеды в этой части города, а также мотоциклы — с 21:00 до 8:00.
По их словам, ночами из-за постоянного рёва моторов мототранспорта и сильного шума мопедов невозможно спать, а днём в районе самокаты перекрывают тротуары и входы в подъезды жилых домов, магазины, аптеки и рестораны.
«Вы прекрасно знаете раскаченную и раскрученную популярность нашего района, привлекающего ежечасно десятки тысяч пешеходов и нескончаемый поток автомобилей. В этих условиях перемещение на СИМ является опасным как для прохожих, так и самих водителей. Травмоопасность находится на высоченном уровне», — пишут в обращении неравнодушные горожане.
Страх быть сбитыми на узких тротуарах центра города, неприспособленных к оживлённому движению, побудил обратиться к градоначальнику.
«Мы каждый раз, открывая дверь подъезда, рискуем быть сбитыми. Не видно, кто на тебя несется, самокатчики гоняют по этим узким пешеходным дорожкам. Там и так большое скопление людей, особенно по вечерам и в выходные, там просто негде ездить», — говорится в обращении.