Кроссовер Avatr 11 получил «темную» версию

Премиум-бренд Changan представил первую модификацию своего бестселлера 11, ориентированную на производительность. Это Dark Knight Edition с темным декором, амортизаторами Koni, тремя лазерными радарами от Huawei и стоимостью от 389 900 юаней (4,4 миллиона рублей). «Обычный» кроссовер после обновления в Китае оценивается в 289 900 юаней (3,3 миллиона).

© Motor.ru

Главное новшество в Dark Knight Edition — подвеска с регулируемыми амортизаторами Koni, которые используются, к примеру, в Maserati Ghibli, Lamborghini Gallardo и Ferrari Portofino. Снаружи такой 11 можно узнать по эксклюзивной темно-серой окраске. В салоне, по умолчанию обтянутом темно-бордовой кожей, установлены сиденья с «режимом невесомости» и аудиосистема Meridian.

Также в список оборудования вошли три лидара и комплекс электронных помощников Huawei Qiankun ADS 3.0. Последний умеет автономно выстраивать маршрут от точки до точки и парковаться без помощи человека. К слову, такой комплект лидаров и новые ассистенты после обновления положены всем Avatr 11.

© Avatr

© Avatr

© Avatr

© Avatr

Кроссовер с новой гибридной установкой Kunlun проезжает на «чистом» электричестве до 225 километров по китайскому циклу CLTC. Общий запас хода достигает 1065 километров, а расход топлива — 6,2 литра на 100 километров пути. В движение такой 11 приводит электромотор на задней оси, выдающий 314 сил, а энергию генерирует 1,5-литровый турбированный ДВС мощностью 156 сил.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Электрический Avatr 11 комплектуется литиевой батареей CATL емкостью 116 киловатт-часов, обеспечивающей до 815 километров автономного хода. Более скромного аккумулятора на 90 киловатт-часов в гамме больше нет. Зарядить батарею с 30 до 80 процентов благодаря 800-вольтовой архитектуре можно за 25 минут. В заднеприводном варианте электрокар развивает 322 силы, а в полноприводном — 547.

Не так давно Avatr официально вышел на российский рынок. В России «один-один» предлагают только в электрическом варианте как с задним, так и с полным приводом, а также с пожизненной гарантией (правда, с оговорками). Цена стартует с 6,95 миллиона рублей.