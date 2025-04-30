Калифорния собирается максимально ужесточить штраф за сокрытие номеров

Автолюбители в разных уголках планеты пытаются всячески обходить законы, но не всегда успешно. Хотя бы потому, что власти своевременно ужесточают правила. Так, в американской Калифорнии собираются принять законопроект, который предусматривает более весомое наказание за изготовление или продажу блокираторов номерных знаков на территории штата.

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Если сейчас штраф за это правонарушение составляет 250 долларов (около 21 тысячи рублей) за номерной знак, то после принятия закона он может увеличиться в 40 раз — до 10 тысяч долларов (около 826 тысяч рублей) за каждое проданное покрытие.

Таким образом штат решил всесторонне бороться с актуальной проблемой — не только с водителями, но и с компаниями, производящими и продающими эти устройства.

Блокираторы номерных знаков давно стали удобным инструментом не только для нарушителей законов, но и для преступников. Власти напоминают, что многие преступления, включая угоны машин, грабежи, уклонение от уплаты налогов осуществляются с помощью этих нехитрых технологий и подрывают общественную безопасность.

Кроме того, такими средствами часто пользуются нарушители скоростного режима, чтобы избежать последствий в виде штрафов, лишения прав и реальных сроков.