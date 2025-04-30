Калифорния собирается максимально ужесточить штраф за сокрытие номеров
Автолюбители в разных уголках планеты пытаются всячески обходить законы, но не всегда успешно. Хотя бы потому, что власти своевременно ужесточают правила. Так, в американской Калифорнии собираются принять законопроект, который предусматривает более весомое наказание за изготовление или продажу блокираторов номерных знаков на территории штата.
Если сейчас штраф за это правонарушение составляет 250 долларов (около 21 тысячи рублей) за номерной знак, то после принятия закона он может увеличиться в 40 раз — до 10 тысяч долларов (около 826 тысяч рублей) за каждое проданное покрытие.
Таким образом штат решил всесторонне бороться с актуальной проблемой — не только с водителями, но и с компаниями, производящими и продающими эти устройства.
Блокираторы номерных знаков давно стали удобным инструментом не только для нарушителей законов, но и для преступников. Власти напоминают, что многие преступления, включая угоны машин, грабежи, уклонение от уплаты налогов осуществляются с помощью этих нехитрых технологий и подрывают общественную безопасность.
Кроме того, такими средствами часто пользуются нарушители скоростного режима, чтобы избежать последствий в виде штрафов, лишения прав и реальных сроков.