"Автотор" начал выпуск опытной партии двух моделей электромобилей Eonyx

"Автотор" запустил в производство опытную партию двух моделей компактных электромобилей Eonyx в Калининграде в рамках технологического сотрудничества с партнерами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Линейку продукции калининградского завода "Автотор" пополнят две модели компактных электромобилей, выпускаемых в рамках технологического сотрудничества с партнерами. В настоящее время идет производство опытной партии, прорабатывается технология, инженерные решения для адаптации базовых комплектаций под потенциальные потребности российского рынка. Компактные электромобили данной линейки будут доступны на рынке под брендом Eonyx", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первые экземпляры компактных электромобилей производятся на одной из линий в опытно-производственном цехе завода "Автотора". Электромобили ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах. Они имеют большой потенциал использования в рекреационных зонах, парковых хозяйствах, на территориях отелей, санаторно-курортных комплексов, отметили в пресс-службе. "Во втором квартале 2025 года состоится официальная презентация, в рамках которой будут объявлены рекомендованные цены на обе модели компактных электромобилей", - добавили там.

Параллельно "Автотор" ведет работу по созданию собственного электромобиля на технологически независимой российской платформе. Модель создается на базе собственных разработок предприятия и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотора", уточнили ТАСС в пресс-службе, добавив, что "запуск пилотного производства планируется в 2025 году".

Электромобиль "Автотора" будет представлен на рынке под собственным брендом "Амберавто", модель А1. В настоящее время ведется комплекс технологических испытаний отдельных узлов и элементов конструкции. Часть работ по инжинирингу и испытаниям проходит на базе передовой инженерной школы электротранспорта "Мосполитех". Серийный выпуск компактных электромобилей будет производиться на новом заводе "Автотора", который готовится к запуску в 2025 году в рамках реализации проекта кластера по производству электромобилей и автокомпонентов, согласно действующему специнвестконтракту (СПИК) между "Автотором", Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области. На заводе будет использована роботизированная линия на базе AGV-платформ.

Производственные мощности предприятия также будут включать автоматизированную линию сварки и окраски каркасов и панелей кузовов. Проектная мощность завода составляет до 50 000 компактных электромобилей в год.

Проект по созданию производства электромобилей и автокомпонентов, который реализуется "Автотором" в рамках СПИК, направлен на решение задач по ускоренному импортозамещению, увеличению уровня локализации автокомпонентов, выпуску высоколокализованной конкурентоспособной продукции в соответствии со стратегическими задачами по развитию отечественного автомобилестроения. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учетом действующих инвестиционных обязательств превышает 70 млрд рублей.

Об "Автоторе"

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. С момента начала работы предприятиями компании произведено более 2,6 млн автомобилей (более 220 моделей) всемирно известных брендов.