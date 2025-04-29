Пробки в Москве достигли 8 баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Некоторые улицы в центре столицы перекрыты. До 19:00 ограничено движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, а также по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской.

Нельзя проехать также по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Еще ограничения коснулись Маяковского тоннеля и Оружейного переулка, затронули Тверскую улицу и Таганскую площадь. Нельзя проехать по Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицам.

По данным на 18:30 мск, движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на набережных, а также на северо-западе, западе и юге МКАД. На некоторых вылетных магистралях также наблюдаются заторы, преимущественно по направлению в Московскую область.