В РФ продают бронированный внедорожник «Комбат» с двигателем от GM

Выпущенный в 2011 году автомобиль оценили в 30 миллионов рублей. Защищенные автомобили разработали в Санкт-Петербурге специалисты конструкторского бюро Дмитрия Парфёнова совместно с фирмой «Автокад». В основе броневиков разработчики использовали агрегаты General Motors, поэтому обслуживать модели можно было в сервисах, которые специализируются на американских автомобилях.

© Motor.ru

Представленный внедорожник, окрашенный в черный цвет, дополнен интерьером, выполненным из красной кожи. В список опций машины входят электрорегулировки сидений с памятью формы, мультимедийная система с камерой заднего вида, круиз-контроль, а также датчики давления в шинах, автоматический свет и климат-контроль.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В движение бронированный «Комбат» приводит 6,6-литровый турбодизель производства General Motors. Отдача агрегата составляет 320 лошадиных сил. В паре с мотором работает автоматическая трансмиссия. Полноприводный автомобиль способен разгоняться до 160 километров в час.

Продавец не указал защиту внедорожника. Известно, что уровень брони «Комбат» Т-98 мог достигать класса В7, который предусматривает наличие комбинированной металлокерамической брони и стекол толщиной сто миллиметров. Такая модификация способна защитить от выстрелов из снайперского оружия пулями калибра до 12,7 миллиметра.

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В начале апреля в Москве продавали внедорожник Т-98 «Комбат» за 27 миллионов рублей. Ежегодный пробег бронированной машины составляет около двух тысяч километров.