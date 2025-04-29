Toyota Motor может выкупить своего основного поставщика

Японская компания заявила, что рассматривает инвестирование в приобретение ключевого поставщика автозапчастей Toyota Industries. Если сделка состоится, то она обойдётся в 42 миллиарда долларов, что может стать крупнейшей сделкой мирового авторынка.

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В свою очередь Toyota Industries, рыночная стоимость которой составляет более 28 миллиардов долларов, сделала заявление, в котором говорится о предложении стать частью крупной компании, но при этом отрицает покупку со стороны Toyota или кого-то из её представителей. Оба производителя — Toyota и Toyota Industries — заявили, что ещё ничего не решено.

По данным источников, знакомых с ситуацией, инициатива исходит не от руководства Toyota, а от самой Toyota Industries. Компания изучает варианты привлечения средств, включая кредиты крупных банков и поддержку корпораций группы Toyota. Основная цель — упростить структуру холдинга. Эксперты рынка давно критикуют такие перекрестные владения, практикуемые в Японии, за неэффективность и давление на акционерную доходность.

По последним данным, на конец сентября 2024 года Toyota владела 24% Toyota Industries, в то время как Toyota Industries владела 9,07% Toyota и 5,41% Denso, ещё одного ключевого поставщика ведущего мирового автопроизводителя.

Toyota Industries, бывшая Toyoda Automatic Loom Works, была основана в 1926 году Сакичи Тоёдой для производства автоматических ткацких станков. Внутри компании было создано автомобильное подразделение, которое позднее выделили в отдельную компанию Toyota Motor. Toyota Industries является крупным производителем погрузчиков, выпускает внедорожник RAV4 для Toyota Motor, а также двигатели.