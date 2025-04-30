Открытие сезона американоводов от Mad Buckets

Quto.ru

Середина апреля порадовала жителей и гостей столицы по-настоящему летней температурой. Солнечная погода плюс красивая локация - и на открытии сезона американских автомобилей от сообщества Mad Buckets собралось невероятное количество участников!

Открыт сезон американоводов от Mad Buckets
© Quto.ru

Акцент, как всегда, был сделан на экспозиции из ретро и классических автомобилей, а на другой части площадки собрались современные «американцы».

Посетить мероприятие и посмотреть на редчайшие легенды могли все желающие, а мы подготовили для вас большую фотогалерею.

Центральное место на площадке было отведено для самых ярких и самых редких американских автомобилей.

© Светлана Парфенова

А собралось их действительно много! Территория Депо Три Вокзала на целый день превратилась в музей под открытым небом.

© Светлана Парфенова

На фото Chevrolet Bel Air 1956 года. Хром, крылья-плавники, двухцветная окраска кузова и маскот на капоте в виде стремительного гибрида самолета и орла.

© Светлана Парфенова

Lincoln Continental Mark IV 1974 года - двухдверное купе третьего поколения (1972-1976).

© Светлана Парфенова

Длина этого автомобиля составляет 5,8 метра. Колёсная база 3,226 метра, а вес почти 2400 кг.

© Светлана Парфенова

Oldsmobile Delta 88 1973 года выпуска – седьмое поколение модели.

© Светлана Парфенова

Chrysler 300C.

© Светлана Парфенова

Mercury Grand Marquis 1975 года выпуска. Grand Marquis выпускался с 1975 по 2011 и стал второй самой продаваемой моделью Mercury после Cougar. При этом за 36 лет непрерывного производства Grand Marquis стал самой долгоживущей моделью Mercury (Cougar производился 34 года).

© Светлана Парфенова

Chevrolet SSR - пикап-кабриолет с жестким верхом в стиле ретро, выпускавшийся Chevrolet с 2003 по 2006 год.

© Светлана Парфенова

Ford Granada 1978 года.

© Светлана Парфенова

Lincoln Town Car – идеальный образец эпохи американской автомобильной роскоши, когда главными были размер и комфорт.

© Светлана Парфенова

Buick Skyhawk 1978 года. Именно этот экземпляр – один из 400, собранных для продаж в Европе.

© Светлана Парфенова

Ford Galaxie выпускался с 1959 по 1974 год. Перед вами невероятно редкий экземпляр – кабриолет.

© Светлана Парфенова

Oldsmobile 442.

© Светлана Парфенова

Chevrolet Impala третьего поколения (1965-1970) на платформе GM B-body. Она стала признанным бестселлером: в 1965 году было продано более 1 миллиона таких автомобилей, что стало рекордом для класса «фуллсайз».

© Светлана Парфенова

Mercury Montego.

© Светлана Парфенова

Рестомод Chevrolet Nova – автомобиль отреставрированный и модифицированный. Под капотом 9,5-литровый Big Block V8 мощностью около 700 л.с.

© Светлана Парфенова

Pontiac Grand Prix.

© Светлана Парфенова

Элегантный Chevrolet Caprice.

© Светлана Парфенова

Mercury Grand Marquis.

© Светлана Парфенова

Pontiac Firebird Trans Am. Trans Am в названии означает, что автомобиль оснащён самым мощным в линейке мотором, заниженной подвеской и некоторыми дополнительными внешними атрибутами вроде штатных противотуманных фар.

© Светлана Парфенова

Pontiac Parisienne.

© Светлана Парфенова

Chevrolet Corvette C4.

© Светлана Парфенова

Открытие сезона от Mad Buckets получилось насыщенным: выставка, гонки на 1/80 мили, «врум-врум конкурс», концерт, круизинг.

© Светлана Парфенова

Галерея продолжается. Смотрите фото уникальных автомобилей.

© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
© Светлана Парфенова
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