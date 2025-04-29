Единственный в мире кабриолет Porsche 959 пустят с молотка

Продажей эксклюзивного автомобиля, существующего в единственном экземпляре, займется аукционный дом RM Sotheby’s. Немецкие инженеры выпускали модель 959 исключительно в кузове купе. Представленный экземпляр принадлежал гонщику Юргену Лессигу, который попал на машине в серьезную аварию. После ДТП разбитый спорткар продали новому владельцу, который решил не просто восстановить машину.

© Motor.ru

После аварии Porsche 959 выкупил другой автогонщик – Карл-Хайна Фойстель. Вместо того чтобы восстановить серийную, модель спортсмен превратил купе в кабриолет, оборудованный складной крышей с электроприводом. Для автомобиля так же изготовили съемный жесткий верх, который хранится в отдельном кейсе.

© RM Sotheby’s

© RM Sotheby’s

© RM Sotheby’s

© RM Sotheby’s

© RM Sotheby’s

© RM Sotheby’s

© RM Sotheby’s

Кроме того, инженеры создали для спорткара дополнительное низкое лобовое стекло, которое можно установить вместо стандартного. В таком случае кабриолет превращается в классический спидстер. В движение автомобиль приводит 2,8-литровый битурбомотор, отдача которого составляет 450 лошадиных сил.

Единственный в своем роде Porsche 959 представили публике в 1989 году в рамках Франкфуртского автосалона. Теперь же за уникальный спорткар аукционисты планируют выручить до полутора миллионов долларов.

Летом прошлого года на торги выставили единственный в мире Ferrari F40 с мотором V12. За эксклюзивный суперкар просили минимум 700 тысяч долларов.